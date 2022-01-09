Названы самые популярные у россиян секс-игрушки

Контент-менеджер известной сети интим-магазинов в Москве Дарья Воробьева в беседе с «Мослентой» назвала секс-игрушки, которые пользовались особой популярностью у покупателей в минувшем 2021 году, а также главные бестселлеры, которые прогнозируемо не выйдут из топа и в новом 2022.

По ее словам, несмотря на то, что 2021 год можно считать разгаром пандемии, производители секс-товаров адаптировались к новым реалиям и продолжили радовать потребителя интересными девайсами. Эксперт отмечает, что настоящим прорывом года можно назвать выход двух иностранных брендов на российский рынок: Lora DiCarlo, со-основательницей и креативным директором которого является британская модель и актриса Кара Делевинь, и Mystery Vibe, девайсы которого отличаются тем, что прячут в себе не один-два мотора, а намного больше, что позволяет настроить приборы индивидуально под каждого человека.

«Лидеры рынка также не остались в стороне. Из лучших игрушек для девушек можно выделить обновленную линейку легендарных моделей клиторальных стимуляторов и новые девайсы со звуковой стимуляцией», — рассказывает Воробьева. Контент-менеджер секс-шопов отмечает, что ассортимент игрушек для мужчин пополнился различными мастурбаторами и эрекционными кольцами. Бестселлерами года стали новинки 2019 и 2020 годов: вибратор для пар, вакуумные стимуляторы, вибратор-кролик и мужские мастурбаторы.

«Если немного изменить слова известной песни, то лучшие друзья девушек — это вакуумные стимуляторы. Такой прибор я смело могу рекомендовать в качестве первой игрушки», — объясняет эксперт, добавляя, что такие девайсы можно приобрести как за 2500 рублей, так как за 15 тысяч и выше.

Ранее в ноябре секс-блогер из Москвы раскритиковала британское телешоу Naked Attraction. По ее словам, на данный момент его лицензируют для российского телевидения.