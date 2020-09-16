Названы самые популярные в Москве имена новорожденных

В московском управлении ЗАГС назвали самые популярные детские имена за прошедшее лето. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию МОСЛЕНТЫ.

В списке самый частых имен оказались Александр — так назвали 722 новорожденных мальчиков, и София — 822 девочек. В рейтинге также есть Мария, Анна, Виктория, Алиса, Полина, Ева, Елизавета, Анастасия и Александра. Мальчиков, в основном, называли такими именами, как Михаил, Максим, Артем, Лев, Марк, Дмитрий, Иван, Матвей и Даниил.

В Москве древнеславянские и греческие имена пользовались особой популярностью этим летом. В частности, Есенией и Стефанией назвали 114 девочек, 65 — Златами и 21 — Афиной. Мальчиков называли Платоном — таких 102 младенца, также появилось на свет 111 детей с именем Макар. Кроме того, летом 66 новорожденных нарекли Лукой и 19 — Добрыней. В столичном регионе появились и дети с творческими именами, такими как Гамлет, Данте, Муза, Ария, Джульетта и Династия. В списке необычных имен также есть Август и Августа, Июлиан, Венера, Марс и Космос.

В управлении ЗАГСа добавили, что для регистрации рождения ребенка необходимы паспорта обоих родителей, свидетельство о заключении брака, а также медицинское свидетельство о рождении.

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