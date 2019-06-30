Названы самые распространенные заболевания среди московских кошек

Владельцы кошек в Москве чаще всего обращаются к ветеринарам из-за того, что их питомцы болеют дерматитом, мочекаменной болезнью, ожирением, отитом и аллергией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на столичный комитет ветеринарии.

Отмечается, что на прием часто приводят кошек породы мейн-кун, бенгальская и сфинкс. Из инфекционных заболеваний у котов чаще всего находят кальцивироз и панлейкопению.

Специалисты рекомендовали для профилактики заразных болезней вовремя вакцинировать домашних животных.

Ранее сообщалось, что самыми популярными породами кошек у жителей столицы являются мейн-куны и породы без шерсти, сфинксы. По словам эксперта, также популярностью пользуются кошки бенгальской породы.

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