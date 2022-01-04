Названы самые востребованные в каникулы вакансии

Более 54 процентов россиян решили подработать на новогодних каникулах. Об этом сообщают «Известия», называя самые востребованные в каникулы сезонные вакансии.

По данным источника, 18 процентов респондентов хотя бы раз в жизни работали Дедом Морозом или Снегурочкой. Всего один раз били аниматорами 34 процента респондентов, а 26 процентов берутся за такую подработку периодически.

В пресс-службе онлайн-рекрутинга сообщили, что накануне Нового года стали появляться традиционные для этого периода вакансии — сборщики, комплектовщики, фасовщики и упаковщики подарков, менеджеры по продаже подарков и специалисты по обработке новогодних заказов. К типичным новогодним вакансиям относятся декораторы и фотографы, продавцы на елочных базарах, торговцы пиротехникой, различные специалисты на ледовые катки и горки, а также SMM-менеджеры тематических проектов.

Ранее в Москве открылась самая необычная вакансия. На сайте HeadHunter появилось объявление о поиске хвалителя в компанию по продаже бижутерии европейских брендов.