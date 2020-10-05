Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Москве

Работодатели в Москве готовы платить более 200 тысяч рублей IT-специалистам, зубным техникам, более 100 тысяч рублей — офтальмологам, руководителям кадровых служб и преподавателям курсов. Самые высокоплачиваемые вакансии назвали аналитики сервиса «Работа.ру», пишет РИА Новости.

Согласно базе данных, в октябре зубному технику-керамисту предлагается зарплата в пределах от 150 до 300 тысяч рублей в месяц. Чтобы рассчитывать на такой заработок, соискателю необходимо иметь трехлетний опыт работы и действующий сертификат. Врачу-офтальмологу в салоне оптики обещали зарплату до 160 тысяч рублей за консультирование клиентов, помощь в подборе очков и диагностику зрения.

Традиционно высокие зарплаты зафиксированы в сфере IT. Так, ведущий разработчик C# с опытом работы от двух лет может претендовать на получение до 210 тысяч рублей в месяц. backend-разработчик — на 180 тысяч рублей и более в месяц.

Репетиторам английского языка с опытом не менее пяти лет готовы платить от 80 до 120 тысяч рублей, а преподавателю курса для бровистов — до 150 тысяч рублей в месяц.

Руководителю кадровой службы с опытом в три года работодатель предлагает зарплату от 120 до 150 тысяч рублей в месяц.

Ранее сообщалось, что работодатель в Москве по ошибке перевел два миллиона рублей зарплаты одной из своих сотрудниц. Полученная сумма почти в сто раз превысила ее зарплату в размере 23 тысяч рублей. Когда сотрудники предприятия заметили ошибку, было поздно — москвичка исчезла.

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