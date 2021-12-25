Названы способы восстановления сил после новогоднего застолья

В интервью РИА Новости врачи рассказали, как восстановить силы после новогоднего застолья.

Главный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников рассказал, что после новогодней ночи не стоит долго отсыпаться. «Спать "до упора" я не советую. Проспав первый день нового года, можно очень легко сбить режим, и есть риск проспать все каникулы. В результате вы вернетесь после праздников на работу вялыми, не отдохнувшими и долго будете восстанавливаться», — отметил он.

Врач сообщил, что чрезмерно долгий сон можно заменить прогулкой на свежем воздухе или другими активными занятиями — так день пройдет с пользой для здоровья и настроения. И тогда вечером, слегка устав, можно будет войти в нормальный режим.

Отмечается, что на утро после праздника полезно есть кисломолочные продукты, бульоны, супы, соленья, а также пить рассол — это поможет снизить интоксикацию. При этом нельзя принимать новую порцию алкоголя, пока организм не переработал прошлую дозу. «Процесс переработки спиртного занимает от трех дней до трех недель. Не нужно ни похмеляться спиртным, ни употреблять в состоянии похмелья аспириносодержащие препараты», — рассказал главный нарколог департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн.

Эксперт подчеркнул, что для устранения симптомов похмелья подойдут препараты с содержанием янтарной кислоты, поскольку они ускоряют процесс переработки спиртного.

Главный диетолог столичного депздрава Антонина Стародубова заключила, что накануне и в сами праздники не стоит голодать, чтобы потом не «наверстывать упущенное» за новогодним столом, это неизбежно приведет к перееданию и, как следствие, — к чувству тяжести, дискомфорта и другим функциональным нарушениям работы органов желудочно-кишечного тракта. Но если переедание за новогодним столом все-таки стало реальностью, лучшим решением будет как можно скорее вернуться к здоровому питанию.

Ранее профессиональный флейр-бармен, актер, блогер, участник и призер российских и мировых чемпионатов по флейрингу Иван Кравченко в беседе с «Мослентой» в преддверии Нового года назвал средство, спасающее от похмелья после вечеринки.