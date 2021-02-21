Названы сроки наступления весны в Москве

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что большое количество снега в Москве не позволяет говорить о раннем приходе весны. Его слова приводят «Известия».

«Даже если температура повысится, воздух будет охлаждаться за счет снежного покрова, и даже насыщенные солнечные лучи марта не растопят его», — сказал он.

Синоптик добавил, что температура, при которой москвичи смогут ходить без курток и плащей, придет не раньше чем в середине апреля.

Ранее сообщалось, что ночь на 23 февраля в Москве может стать самой холодной в 2021 году. По данным столичного метеобюро, ожидается до минус 27 градусов. Затем будет снежная погода, предполагаемая высота осадков составит 7 сантиметров.

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