Названы сроки очередного смягчения ограничений в Москве

Следующее смягчение режима ограничений в Москве произойдет в середине июня, если ситуация с коронавирусом в городе не ухудшится. Такие сроки назвала вице-мэр столицы Анастасия Ракова в интервью телеканалу «Россия 24», передает РИА Новости.

Она отметила, что в случае с пандемией лучше действовать медленно, нежели откатываться назад.

Также Ракова признала, что предложенный москвичам режим прогулок может показаться сложным и странным. «Но вы прекрасно все понимаете, как выглядит Москва, улицы Москвы, парки Москвы в обычный летний погожий день. Они просто наполняются, заполняются людьми», — добавила чиновница.

По ее словам, ни в коем случае нельзя допустить ухудшения эпидемиологической ситуации.

Ослабление части ограничений, введенных в Москве из-за пандемии коронавируса, произойдет в Москве с 1 июня. В частности, с понедельника вновь заработают непродовольственные магазины и предприятия по предоставлению бытовых услуг. Также местным жителям будут разрешены прогулки и занятия спортом на улице — но только по графику.

Режим самоизоляции продлевается до 14 июня, а маски жители обязаны носить не только в магазинах и общественном транспорте, но и на улице.

За последние сутки в Москве выявили 2332 новых случая заражения коронавирусом. Общее число горожан с инфекцией превысило 175 тысяч.

Еще больше интересного в нашем Facebook. Подпишись!