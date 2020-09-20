Названы сроки первых серьезных похолоданий в Москве

Первые серьезные похолодания в столице наступят во второй декаде октября. Об этом «Вечерней Москве» рассказала главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

Она уточнила, что начало октября в столичном регионе будет дождливым и прохладным, а до конца сентября столбики термометров не опустятся ниже плюс восьми градусов.

Также, по ее словам, в Москве ожидаются относительно теплая осень и мягкая зима. Однако, добавила ученый, более подробный прогноз будет известен лишь в третьей декаде октября.

Ранее Центр погоды «Фобос» пообещал москвичам возвращение на следующей неделе бабьего лета. Так, по прогнозам, со вторника, 22 сентября, и до конца недели воздух может прогреться до 23 градусов тепла.

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