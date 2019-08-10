Названы сроки прекращения дождей в Москве

Дожди в Москве прекратятся в субботу, 10 августа, в районе 14:00 — 15:00. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает РЕН.

Погода берет курс на улучшение, отметил метеоролог. Воздух прогреется до плюс 16 — 18 градусов. Скорость ветра составит 5 — 10 метров в секунду. Атмосферное давление вернется в норму и составит 745 миллиметров ртутного столба. Всего в субботу выпадет не более 5 миллиметров осадков, в ночь на 10 августа выпало менее 1 миллиметра.

В воскресенье, 11 августа, в Москву должно вернуться лето. Погода будет солнечной, воздух прогреется до плюс 20 градусов.

Вечером 8 августа вещание федеральных телеканалов было прервано сообщением о штормовом предупреждении. Москвичам обещали ливни и шквалистый ветер с порывами до 25 метров в секунду. Синоптики прогнозировали вероятность стихийных бедствий. Позже метеорологов обвинили в хайпе на пустом месте.

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