Названы сроки возвращения тепла в Москву

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал сроки возвращения тепла в Москву в беседе с «Российской газетой».

По его словам, только 26 мая наступит нормальная погода для конца весны. В этот день ожидается, что температура составит выше 20 градусов тепла.

Вильфанд добавил, что в ближайшие дни на всей европейской части страны сохранится холодная погода с аномалией в шесть градусов ниже нормы.

В марте ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что жителей России ожидает «нормальное лето», температура воздуха на европейской территории страны будет очень комфортной. Температурный коридор, по его словам, составит плюс 21-26, 22-27 градусов — идеальная зона климатического комфорта.

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