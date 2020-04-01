Названы сроки запуска трех новых станций метро в Москве

До конца года еще три станции метро на Большой кольцевой линии начнут работу в Москве: две из них на северо-западе и одна — на востоке. Об этом сообщили в Информационном центре правительства Москвы со ссылкой на заместителя мэра в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

По словам мэра, власти планируют завершить строительные работы на трех станциях — «Карамышевской», «Улице Народного ополчения» и «Электрозаводской».

Он подчеркнул, что работы идут ударными темпами.

27 марта открыли четыре станции Некрасовской линии и две на Большом кольце. Мэр Москвы Сергей Собянин открыл для пассажиров станции «Юго-Восточная», «Окская», «Стахановская» и «Нижегородская» Некрасовской линии, а также участок Большого кольца со станциями «Авиамоторная» и «Лефортово».

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