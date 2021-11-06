Названы станции московского метро с наибольшим числом пассажиров без масок

Больше всего нарушений масочного режима в нерабочие дни выявлено на станциях метро «Лермонтовский проспект», «ВДНХ», «Электрозаводская», «Библиотека имени Ленина» и «Полежаевская». Об этом сообщило агентство «Москва» со ссылкой на руководителя ГКУ «Организатор перевозок» Владислава Султанова.

Султанов подчеркнул, что на фоне ухудшения ситуации с COVID-19 в транспорте усилили контроль за ношением масок. Контролеры начали проводить массовые проверки.

Чиновник напомнил пассажирам, что маска защищает, если закрывает нос и рот. В случае, если средство защиты используется неправильно, контролер имеет право выписать штраф. Кроме того, Султанов призвал надевать маску до входа в транспорт и не снимать ее до окончания поездки.

Ранее москвичей предупредили, что штраф за спущенные на подбородок защитные средства составляет пять тысяч рублей. Эту меру ввели не только в метро, но и в наземном городском транспорте.