Названы версии унесшего жизнь подростка взрыва в Подольске

Названы две версии взрыва в Подольске, унесшего жизнь 17-летнего подростка. В СМИ появилась информация, что в руках школьника сработало взрывное устройство. Пока до конца не ясно, пытался ли погибший собрать его самостоятельно или нашел.

Первую версию высказал телеканал РЕН ТВ. По его данным, 11-классник самостоятельно пытался собрать бомбу и погиб от неосторожного обращения с боеприпасами.

Телеканал «360», ссылаясь на источник в следственных органах, в Telegram сообщает, что школьник, предположительно, нашел боеприпасы и принес их домой. Когда он разбирал находки, одна из них сдетонировала. Следователи и прокуратура выясняют, где подросток мог найти взрывные устройства.

Ранее в воскресенье, 14 ноября, стало известно, что школьник умер от взрыва в собственной комнате. Находившаяся в квартире мать не успела спасти ребенка.