Канатоходец сорвался с троса между небоскребами в «Москва-Сити» и не упал

Как пишет Telegram-канал Varlamov News, трос натянут на высоте примерно 100-го этажа. «Оказывается, завтра там будут ставить какой-то мировой рекорд, а это просто разминка», — отмечают авторы.

Канатоходцы будут пытаться побить мировой рекорд по высоте прохождения по канату, добавляет Hue. Для установления рекорда необходимо пройти дистанцию, не сорвавшись с троса.

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