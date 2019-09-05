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Канатоходец сорвался с троса между небоскребами в «Москва-Сити» и не упал

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Фото: Дмитрий Духанин / «Коммерсантъ»

В «Москва-Сити» проходит тренировка канатоходца. В ходе занятия он сорвался с троса, натянутого между небоскребами, но благодаря страховке подтянулся обратно и продолжил путь, сообщает Telegram-канал «Московские новости».

Как пишет Telegram-канал Varlamov News, трос натянут на высоте примерно 100-го этажа. «Оказывается, завтра там будут ставить какой-то мировой рекорд, а это просто разминка», — отмечают авторы.

Канатоходцы будут пытаться побить мировой рекорд по высоте прохождения по канату, добавляет Hue. Для установления рекорда необходимо пройти дистанцию, не сорвавшись с троса.

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