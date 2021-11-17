Неадекватный пассажир устроил дебош в московском метро

В Москве неадекватный пассажир устроил дебош на станции метро «Пушкинская». Об этом в среду, 17 ноября, рассказали в пресс-службе МВД.

По данным источника, дебоширом оказался 34-летний ранее судимый приезжий, который выкрикивал фразы о якобы готовящемся противоправном деянии, угрожающему жизни и здоровью граждан.

В сообщении подчеркивается, что на замечания людей мужчина не реагировал и на следующей станции покинул вагон.

Спустя некоторое время сотрудники уголовного розыска задержали мужчину на одном из столичных автовокзалов. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Ранее в московском метро произошел конфликт со стрельбой, а также ограбление на 14 тысяч рублей.