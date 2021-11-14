Неизвестные избили безработного и похитили у него 600 тысяч долларов

В Москве у безработного россиянина украли крупную сумму в валюте. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД России по городу.

По данным полиции, неизвестные совершили нападение на москвича и похитили принадлежавшие ему 600 тысяч долларов. «В дежурную часть обратился неработающий мужчина 1989 года рождения и заявил, что в помещение офиса, расположенного на улице Хавская, ворвались неизвестные, повалили его на пол, стали душить», — цитирует агентство пресс-службу.

Уточняется, что пострадавшему связали руки веревкой и нанесли удар в область лица. После этого злоумышленники взяли лежавшие на столе деньги и скрылись.

Обращаться за медпомощью безработный не стал. Правоохранители проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее от москвича потребовали 600 тысяч рублей за ущерб от возгорания его самодельного электрокара. Мужчина признался, что таких денег у него нет.