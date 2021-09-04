Неизвестные напали на предпринимателя в Москве и украли у него миллионы рублей

Четверо мужчин в медицинских масках напали на предпринимателя на юго-востоке Москвы в районе Лефортово, после чего избили его и украли сумку, в которой находилось 27 миллионов рублей. Об этом в субботу, 4 сентября, сообщает агентство новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по столице.

По данным пресс-службы, инцидент произошел вечером в четверг, 2 сентября. В полицию сообщили об избитом мужчине. По приезде правоохранители обнаружили предпринимателя, который объяснил, что к нему подошли четверо неизвестных в медицинских масках и нанесли ему повреждения неустановленным предметом. После этого злоумышленники украли у него деньги и сбежали.

Общая сумма ущерба, по словам пострадавшего, составила 27 миллионов рублей. Мужчину доставили в медучреждение, где его госпитализировали с переломом скуловой кости. По данному факту возбудили дело о разбое.

Ранее трое мигрантов в балаклавах, закрывающих лицо, обокрали магазин и брызнули продавцу газовым баллончиком в глаза. В общей сложности было украдено 25 тысяч рублей. Злоумышленниками оказались мигранты в возрасте от 18 до 22 лет.

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