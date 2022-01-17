Неизвестные напали на вдову Градского и ограбили ее на 100 миллионов рублей

Неизвестные напали на вдову композитора Александра Градского актрису Марину Коташенко в Подмосковье и ограбили ее на 100 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС.

По данным источника, инцидент произошел в вечером в воскресенье, 16 ноября. Злоумышленники напали на Коташенко на центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД). Они спровоцировали ДТП с автомобилем, в котором она ехала. Затем трое неизвестных подсели к женщине и, угрожая оружием, заставили вернуться домой в Наро-Фоминский район. Там вымогатели забрали у нее 100 миллионов рублей, после чего скрылись.

Ранее стало известно, что в Москве ограбили владельца ресторана, кормившего президента РФ Владимира Путина и первого президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева.