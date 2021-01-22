Неизвестные с оружием похитили у москвича Porsche Cayenne

В Москве вооруженные ножом и пистолетом неизвестные похитили Porsche Cayenne. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу.

Инцидент произошел вечером 21 января на улице Газопровод 2А. Потерпевший заявил, что ранее разместил в сети объявление о продаже автомобиля.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что двое неизвестных, угрожая ножом и пистолетом мужчине и его знакомому, открыто похитили машину и скрылись на ней», — отметили в ведомстве.

Материальный ущерб оценен в один миллион рублей. По данному факту проводится доследственная проверка.

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