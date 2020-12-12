Неизвестные сорвали пломбы с опечатанного из-за COVID-19 московского клуба

Неизвестные сорвали пломбы с опечатанного московского клуба Adrenaline Stadium, который был закрыт за нарушения антиковидных мер. Об этом сообщил Telegram-канал столичного оперштаба.

«Adrenaline Stadium был опечатан за нарушения мер профилактики COVID-19 на концерте "Кипелова"», — напомнили в оперштабе.

Там также сообщилм, что на данный момент проводится повторное опечатывание, а информация об инциденте была направлена в ОВД САО и в Савеловский суд для приобщения к делу.

«Ранее администрация клуба — "Национальная концертная компания" — уже привлекалась к административной ответственности и приостанавливала деятельность заведения на 30 суток», — уточнили в сообщении.

В октябре стало известно, что в столице временно закрыли популярную концертную площадку Adrenaline Stadium. Причиной стало нарушение мер профилактики коронавируса.

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