Неизвестный похитил картину с выставки на московском «Винзаводе»

С выставки, проходящей на территории центра современного искусства «Винзавод», похитили картину художницы Анны Андржиевской. Об инциденте сообщил «Московский комсомолец».

Заявление о краже в полицию написал исполнительный директор Музея AZ, организовавшего экспозицию. Неизвестный унес картину с территории центра в воскресенье, 21 ноября. Материальный ущерб оценивается в 66,5 тысячи рублей. Сейчас правоохранители ведут расследование.

Ранее в одном из столичных торговых центров заявили о краже более двух тысяч упаковок кофе. Пропажу обнаружили во время инвентаризации. Ущерб составил около 2,6 миллиона рублей.