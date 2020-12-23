Неизвестный расстрелял девушку в Москве

В Москве на юго-западе столицы неизвестный в черной маске расстрелял девушку. Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot.

На месте преступления обнаружены гильзы и пистолет Макарова. По словам источника, девушка возвращалась домой с работы. В этот момент к ней со спины подбежал неизвестный и выстрелил.

По данным ТАСС, в результате происшествия на Профсоюзной улице два человека обратились за помощью к медикам. Сильно пострадала девушка. Врачи пытаются ее реанимировать — она в состоянии клинической смерти.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего.

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