В Москве зафиксировали нехватку готового жилья

Нехватку готового жилья зафиксировали в Москве. По сообщению Forbes, объемы доступных квартир на вторичном рынке столицы сократились и пока не могут восстановиться. Кроме того, арендная сфера города также столкнулась с ситуацией, когда спрос превышает предложение.

Директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова обратила внимание, что нередко одну и ту же квартиру предлагают сразу пять-семь продавцов. Из-за этого создается впечатление, что объем предложений в разы больше, чем есть на самом деле.

«Причин у дефицита несколько: отсутствие доступного предложения на финальной стадии готовности в новостройках, низкие ипотечные ставки, державшиеся в прошлом году, и быстрый рост цен», — объяснила директор департамента управления сетью компании «Этажи» Татьяна Ахметдинова.

В то же время многие специалисты уверены, что количество предложений на вторичке в ближайшем будущем реабилитируется.

Ранее россияне нашли замену квартирам в Москве.