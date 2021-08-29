Необычные костюмы пары в московском ЗАГСе повеселили пользователей сети

В одним из ЗАГСов Москвы прошла роспись пары в костюмах морских животных. Невеста оделась в комбинезон в виде осьминога, жених — в виде креветки. Фото выложила новобрачная на своей странице в Facebook.

«Взрослые совсем стали. Поженились вот», — прокомментировала событие невеста. Комментаторы поздравили молодоженов и пожелали счастья в семейной жизни. «Лучшие свадебные наряды, которые я когда-либо видела», — восхитилась одна из подписчиц.

Некоторые с юмором отнеслись к необычному выбору костюмов. «Морские котики», «Благослови вас Посейдон», — развеселились пользователи сети.

Ранее в Хамовнический ЗАГС подали заявление великий князь Георгий Михайлович Романов и его избранница — дочь итальянского дипломата Ребекка Беттарини. Сообщается, что женщина приняла православие под именем Виктория Романовна.

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