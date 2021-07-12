Неприятные последствия закрытия для непривитых кафе под Москвой показали на фото

В подмосковном городе Пушкино заметили неприятные последствия закрытия кафе и ресторанов для непривитых от коронавируса посетителей. Соответствующее фото было опубликовано в Instagram-аккаунте pushkino_official.

На размещенном в сети кадре показано, как на одной из детских площадок разбросан мусор и отходы из ближайшего заведения общественного питания — ввиду новых ограничений оно начало работать лишь навынос.

В результате посетители начали приходить с едой на площадку и постепенно заполнили ее упаковками и пакетами из-под продуктов.

«Мусор разлетается по всей площадке. Естественно, дворник не справляется. Контейнеров не установлено, нужно принять какие-то меры. Получается, дети играют в мусоре. Это происходит каждый день!» — указано в подписи к посту.

С конца июня в Москве и Московской области начала работать система QR-кодов, которые нужно предъявлять на входе в заведения общественного питания и на массовых мероприятиях. Получить такой код могут три категории граждан на портале госуслуг. Первая категория — вакцинированные жители. Под вторую попадают переболевшие COVID-19, у которых с даты выздоровления прошло не более полугода, то есть 180 дней (согласно данным официального регистра переболевших). Третья категория — граждане, имеющие отрицательный результат ПЦР-тест сроком годности не более трех дней.

Еще больше интересного в Telegram-канале «Мосленты». Подпишись!