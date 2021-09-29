Несколько тонн психотропных чернил изъяли на таможне в Подмосковье

Сотрудники таможни в Подмосковье изъяли почти три тонны полиграфических чернил с психотропными веществами в составе. Как сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу ведомства, партию пятилитровых канистр пытались ввезти на территорию России из Эстонии.

Экспертиза показала, что в чернилах присутствует гамма-бутиролактон, оборот которого ограничен на территории России. У компании-поставщика не было лицензии на ввоз нескольких тонн чернил с психотропным веществом.

Возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 229.1 УК России («Контрабанда наркотических средств»).

Ранее в аэропорту Домодедово задержали гражданина Узбекистана с контрабандой на шесть миллионов рублей. Он незаконно пытался провезти в Россию золотые украшения, пройдя через зеленый коридор в зоне таможенного досмотра.