Несколько улиц в Москве перекроют для забега, который пройдет в столице вечером 22 августа. Об этом сообщается на сайте мэрии.

С 21:30 до 23:00 будет закрыто движение по Аллее Славы. С 22:00 до 00:40 нельзя будет проехать по Лужнецкой набережной от Аллеи Славы до Фрунзенской набережной, а с 22:00 до 00:15 23 августа — по Фрунзенской набережной.

При этом с 6:00 до окончания забега будет запрещена парковка на улицах, которые выбраны для проведения мероприятия.

Изначально ночной забег должен был пройти 10 июля, однако организаторы решили перенести его из-за эпидемии коронавируса. Его участникам предстоит преодолеть 10 километров, пробежав через Лужники, Лужнецкую и Фрунзенскую набережные.

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