Нетрезвая москвичка решила покататься без прав и повредила семь автомобилей

В московском районе Текстильщики задержали 21-летнюю девушку за рулем Hyundai Solaris, которая повредила семь автомобилей, припаркованных во дворе дома. Агентство «Москва» сообщило, что россиянка была без прав и находилась в нетрезвом состоянии.

Девушка рассказала, что автомобиль принадлежит ее сожителю и она просто «решила покататься», пока тот ушел на работу.

На россиянку составили административные протоколы сразу по нескольким статьям — части 2 статьи 12.26 («Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения»), части 1 статьи 12.15 («Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона»), части 1 статьи 12.3 («Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов, предусмотренных правилами дорожного движения») и части 1 статьи 12.37 КоАП России («Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»).

В пресс-службе столичного ГИБДД сообщили, что задержанная отказалась от медицинского освидетельствования — за это ей грозит арест от 10 до 15 суток, учитывая тот факт, что у москвички нет водительских прав.

Ранее нетрезвый мужчина повредил семь автомобилей, сев за руль иномарки в районе Печатники. Пьяного россиянина смогли вытащить из машины двое мужчин.