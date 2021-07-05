Невероятная вежливость водителя автобуса в Москве растрогала пользователей сети

В Москве водитель автобуса помог двум пожилым людям выйти из салона и растрогал людей. Видео инцидента опубликовала в своем аккаунте в TikTok пользовательница по имени Елена.

На снятом ею ролике видно, что мужчина специально поднялся с водительского места, подошел к выходу и помог выйти из автобуса двум пожилым женщинам. «Водитель автобуса №176 г. Москва, Вы — ЧЕЛОВЕК!!!» — добавила комментарий автор видео.

Такая невероятная вежливость растрогала пользователей соцсети. «Не перевелись на Руси замечательные люди», «Это уходящее поколение, которое воспитано в СССР», «Прям душу греет», «Почему мне так грустно», — написали они в комментариях под видео. В ответ на замечание, почему пенсионерам не помогли другие пассажиры, автор ролика ответила, что автобус был практически пуст и остальные преимущественно были также пожилыми людьми.

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