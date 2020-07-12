Невеста умерла во время своего свадебного торжества в Москве

Во время своего свадебного торжества в Москве умерла 25-летняя невеста. Об этом сообщило РЕН ТВ.

Женщине стало плохо во время застолья в одном из ресторанов на юге столице, у нее случился анафилактический шок. Гости вызвали скорую помощь, но спасти москвичку не удалось, несмотря на попытки двух бригад медиков-реаниматологов.

Издание «Московский комсомолец» выяснило, что невеста страдала от аллергии на орехи. Ресторан проинформировали об этом при составлении меню, однако находившиеся на столах конфеты содержали фрагменты орехов, и девушка съела несколько штук.

Анафилактический шок — сильная и быстроразвивающаяся аллергическая реакция, которая требует немедленной медицинской помощи. Его симптомами считаются температура, сильное потоотделение, боль в голове и в области сердца, падение давления и обморок.

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