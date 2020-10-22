Невнимательная москвичка нашла на станции МЦК конверт с десятками тысяч рублей

Жительница Москвы нашла на станции МЦК конверт, в котором были десятки тысяч рублей. Об этом сообщает «МК».

21 октября из-за своей невнимательности москвичка при переходе с одного транспорта на ТПУ «Ботанический сад» перепутала платформы. Поняв, что поезда МЦК идут не в ту сторону, женщина пошла на соседнюю платформу. Уже на эскалаторе она споткнулась о белый конверт.

Женщина отнесла находку дежурному по станции и поехала по своим делам. Внутри лежало 65 тысяч рублей. Конверт опечатали и передали полиции. Пока за ним никто не обратился.

Еще больше интересного в наших "Одноклассниках". Подпишись!