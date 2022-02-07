Невролог рассказала о первых признаках болезни Альцгеймера у молодых пациентов

Невролог и нейрореабилитолог Алиса Коротина в беседе с «Пятым каналом» назвала симптомы, говорящие о необходимости незамедлительно обратиться к врачу вне зависимости от возраста.

Эксперт отмечает, что болезнь Альцгеймера стала более прогрессирующей среди людей младшего возраста. «Развитие этого заболевания ученые связывают с накоплением и отложением белка амилоида, который приводит к нарушению функций синапсов и гибели нейронов. Он образует бляшки внутри клеток мозга, и это, в свою очередь, приводит к значительному нарушению функций головного мозга и развитию стойкой и необратимой деменции», — объясняет эксперт.

Коротина отмечает, что существующее сегодня лечение может либо замедлить, либо остановить развитие заболевания в дальнейшем, но не вернуть здоровье назад. Чаще всего болезни Альцгеймера подвержены люди старше 65 лет, однако со временем стало понятно, что недуг молодеет.

«Раньше считалось, что это достаточно редкая патология у молодых, но сейчас специалисты все чаще и чаще диагностируют болезнь Альцгеймера у лиц более молодого возраста. Уже на ранних стадиях возникают проблемы с памятью», — продолжает Коротина. По ее словам, следует незамедлительно обратиться к специалисту в случае обнаружения у себя проблем с нарушением памяти.

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