Стало известно о наследстве актера Бориса Невзорова

Журналисты «Пятого канала» раскрыли подробности наследства, которое народный артист России Борис Невзоров оставил своим родственникам после смерти.

Стало известно, что при жизни у мужчины была квартира в центре Москвы, которой он всегда гордился. Однако во время бракоразводного процесса с актрисой Аллой Пановой ему пришлось продать недвижимость и поделить деньги пополам с бывшей супругой.

По информации телеканала, Невзоров также приобрел в Подмосковье дом для своей последней избранницы Елены Хрипуновой, которая родила ему дочь в 2020 году. В официальный брак пара так и не вступила. В одном из последних интервью актер рассказал, что официальных наследников у него трое: сын Борис и дочки Полина и Настя. Однако мужчина не отрицал, что у него есть и другие дети от разных союзов.

На данный момент неизвестно, оставлял ли Невзоров завещание или нет, однако все имущество будет поделено между наследниками в соответствии с законом.

Артист скончался на 73-м году жизни от последствий коронавирусной инфекции.

Ранее были раскрыты данные о многомиллионной недвижимости композитора Александра Градского, оставшейся в Москве после его смерти.