Незаконная парковка разозлила москвичей
Стихийная парковка жителей ЖК Триколор на обочине проезжей части в Ростокино разозлила пользователей сети. Снимки машин, выставленных в ряд вдоль дороги, появились в районной группе в Facebook.
«Парковка триколорских обитателей. Всю ночь в колонну по одному вдоль дороги», — написал автор снимка.
«Новым покупателям парковочные места дарят. Да и аренду никто не отменял. А вот сужение проезжей части, по которой курсируют автобусы, не лучшее решение»; «Во дворах от них ошлагбаумлено, иначе мы б сдохли уже»; «Всегда улыбаюсь, глядя на эту колонну. Давно пора крокодилам пастись там, где сплошная. 15 к в месяц цена комфорта и спокойствия. А кому дорого, на 17 трамвай через дорогу и красота»; «Так вдоль проспекта запрещена парковка, разве нет?», — возмущались подписчики сообщества.
Впрочем, большинство вопросов жители района задают не автовладельца, а застройщикам, не предусмотревшим достаточное количество парковочных мест на территории жилого комплекса.
«Ну, вопрос не к обитателям. К застройщикам. Те, кто в подобных комплексах покупают квартиры, имеют не по одной машине на семью. И имеют на это полное право. Можно ли было обеспечить под триколором подземный паркинг на столько машин? Ответ все знают», — пишут участники группы.
Ранее москвичи обнаружили «призрак» инспектора парковки на одной из городских улиц. Им стала тень от фонаря, напоминающая очертания человека.
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