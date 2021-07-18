Незаконная парковка разозлила москвичей

Впрочем, большинство вопросов жители района задают не автовладельца, а застройщикам, не предусмотревшим достаточное количество парковочных мест на территории жилого комплекса.

«Ну, вопрос не к обитателям. К застройщикам. Те, кто в подобных комплексах покупают квартиры, имеют не по одной машине на семью. И имеют на это полное право. Можно ли было обеспечить под триколором подземный паркинг на столько машин? Ответ все знают», — пишут участники группы.

Ранее москвичи обнаружили «призрак» инспектора парковки на одной из городских улиц. Им стала тень от фонаря, напоминающая очертания человека.

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