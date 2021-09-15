Незнакомцы пришли домой к актеру из «Папиных дочек» и обокрали его

Актера и телеведущего Владимира Жарникова обокрали на 200 тысяч рублей в собственной квартире в Москве. Подробностями случившегося поделился телеканал РЕН ТВ.

Жарников познакомился с тремя мужчинами на Арбате и пригласил их в свою квартиру-студию. Гости провели целый день у артиста в гостях. После ухода гостей Жарников обнаружил пропажу кошелька с крупной суммой денег. Уточняется, что актер оставлял гостей одних в квартире, когда уходил в магазин.

Жарников известен зрителям по ролям в сериалах «Папины дочки», «Виола Тараканова-3», «Моя прекрасная няня», «Бальзаковский возраст, или Все мужики…».

Ранее актер театра «Содружество актеров Таганки» Андрей Перов стал жертвой банковских мошенников. Артист перевел все деньги злоумышленнику, который позвонил ему по телефону и представился сотрудником МВД. Преступник сказал Перову, что его банковские счета под угрозой блокировки, и необходимо как можно скорее перевести с них деньги.

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