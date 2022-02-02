Никас Сафронов нашел объяснение малолюдности на похоронах Леонида Куравлева

Художник Никас Сафронов нашел объяснение малолюдности на похоронах актера Леонида Куравлева. Своими мыслями он поделился в интервью с «Собеседником».

Сафронов отметил, что много лет дружил с покойным Куравлевым, однако не смог попасть на прощание с ним и на его похороны. Художник объяснил это, в первую очередь, плохой организацией. По словам деятеля искусств, точной информации о дате, времени и месте траурной церемонии предоставлено не было.

Ранее сообщалось, что траурные мероприятия были организованы в закрытом формате по желанию родных актера.

«Я пытался дозвониться до родственников Леонида Вячеславовича, но не смог: на мои звонки никто не отвечал. Думаю, что не только я, многие оказались в такой же ситуации. И возможно, именно поэтому проститься с актером пришло не так много людей», — поделился мыслями Сафронов.

Кроме того, художник напомнил, что большинство коллег и друзей Куравлева — это люди в возрасте, и в настоящее время им не рекомендуется посещать места массового скопления людей в связи с распространением коронавирусных инфекций. Сафронов считает, что многие не пришли именно из-за страха за свое здоровье.

«Мне очень жаль, что я не смог проститься с Леонидом Вячеславовичем. Обязательно зайду в церковь, закажу по нему молебен. И на днях съезжу на кладбище, поклонюсь его могиле», — заключил художник.

О смерти Куравлева из-за остановки сердца стало известно в воскресенье, 30 января. Актер скончался на 86-м году жизни. Незадолго до этого он попал в больницу с пневмонией в крайне тяжелом состоянии. Медики обнаружили у Куравлева хроническую ишемию головного мозга третьей степени и псевдобульбарный синдром. Из больницы актера перевели в хоспис имени Миллионщиковой, где он доживал свои последние дни.