Николя Саркози восхитился Москвой

Москва восхитила бывшего президента Франции Николя Саркози своей исключительностью. Об этом в среду, 16 сентября, он заявил во время международной выставки недвижимости MIPIM в Париже, его слова передает ТАСС.

Политик отметил, что российская столица меняется, при этом сохраняя историческое наследие, — в этом ее превосходство над остальными городами мира. «Те, кто знают Россию, кто был в Москве, поймут меня: я поражен тем, как Москва сумела сохранить свое историческое наследие и одновременно стать одним из самых современных городов Европейского континента. Это исключительно», — заметил Саркози.

Бывший президент Франции добавил, что на его мнение повлияли не только масштабы строительства и развития московского метро.

MIPIM — международная выставка недвижимости, в рамках которой проводится конкурс MIPIM Awards. Премия, учрежденная в 1991 году, является престижной наградой в сфере недвижимости. Участники мероприятия борются за приз в 11 номинациях.

В 2019-м российский проект впервые стал победителем и выиграл специальный приз жюри MIPIM — это московский парк «Зарядье». В 2020-м в одной из номинаций первенство одержал дворец художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве.

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