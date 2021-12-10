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Ностальгирующие по СССР дворники развеселили россиян

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Ностальгирующие по СССР дворники развеселили россиян
Фото: телеграм-канал «Что там в Москве?»

Дворники, ностальгирующие по СССР возле станции метро «Филатов Луг» на юго-западе Москвы, развеселили россиян. Фотографию с необычным рисунком, сделанным рабочими на снегу при помощи лопат, опубликовали в Telegram-канале «Что там в Москве?».

На снимке изображены несколько мужчин в оранжевых жилетах и их произведение — выведенная лопатами на снегу фраза «СССР хочу», а также шестиконечная звезда. Почему вместо более подходящего по смыслу пятиконечного символа Красной армии с флага и герба СССР коммунальщики нарисовали древний еврейский символ, неизвестно. «Когда помнишь, что была звезда, но не помнишь какая. Возможно, ностальгия по конкретно Биробиджану», «Сначала пыталась читать на иврите», «Дворники приняли иудаизм», — пошутили юзеры.

Ранее на двери маршрутки №579 в Московской области заметили послание от водителя, развеселившее россиян. «Вроде там написано "на подношку не нажимат"», — расшифровали надпись в комментариях. Многие посмеялись над написанным с ошибками объявлением.

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