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В ВОЗ рассказали о появлении более опасного штамма COVID-19

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В ВОЗ рассказали о появлении более опасного штамма COVID-19
Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Глава Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус рассказал о возможности появлении более опасного штамма COVID-19. Его слова приводит ТАСС.

Гебрейесус сообщил, что на данный момент условия для возникновения более заразного, более опасного варианта коронавируса являются идеальными.

Он отметил, что широкий охват вакцинацией населения в некоторых странах и тот факт, что омикрон-штамм коронавируса вызывает в целом менее тяжелое течение заболевания, привели к появлению «опасного нарратива о том, что пандемия закончилась». Однако генеральный директор ВОЗ напомнил, что каждую неделю от COVID-19 в мире умирают около 70 тысяч человек, системы здравоохранения перегружены, а наблюдение за эволюцией вируса является недостаточным.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин выступая на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19, рассказал о ситуации с заболеваемостью в городе.

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