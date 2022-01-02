Новогодние аттракционы на Красной площади напомнили россиянам о детстве

Аттракционы, установленные на новогодней ярмарке на Красной площади, напомнили россиянам о детстве. Фото выложили в Facebook-группе «Москва Моя».

Автор опубликовала снимок аттракциона, сделанного в виде чайного сервиза с чашками, в которых можно прокатиться. Женщина отметила, что в «сервиз» пускают и взрослых, и детей.

Кадр вызвал у пользователей различные ассоциации. «Как в Диснейленде под Парижем», «В моем детстве такие карусели-чашки были в парке Горького», — поделились в комментариях. Одной из пользовательниц снимок детских аттракционов напомнил о советской карусели «Жемчужные сани» в Измайловском парке.

У некоторых снимок вызвал желание прогуляться на Красной площади. «Хочу! В субботу пойду», «Ох, как завидно. Красная зависть заедает меня. Спасибо, когда-нибудь обязательно приеду», — восхитились ярмаркой в комментариях.

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