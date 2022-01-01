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Новогодние гулянья в Москве попали на видео и развеселили россиян

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Новогодние гулянья в Москве попали на видео и развеселили россиян
Кадр: Telegram-канал «Москва»

Новогодние гулянья на ВДНХ попали на видео и развеселили россиян. Ролик выложили в Telegram-канал «Москва».

На кадрах видно, как собравшиеся около катка толпы танцуют под популярный хит «Федерико Феллини» в исполнении дуэта Galibri & Mavik. Некоторые просто гуляют по парку.

Выбор музыки для народных гуляний повеселил комментаторов, но одновременно вызвал у них чувство стыда. «Музон, конечно, кринж», «Какой ад», — иронизировали пользователи сети. Кто-то выразил свое отношение к композиции негативными смайликами.

Другие отнеслись к ролику позитивно. «Настоящий снежный Новый год!» — восхитилась одна из пользовательниц. «С новым 2022 годом!» — начали поздравлять друг друга комментаторы. Кто-то недовольно заявил, что ему не нравится снег и холод зимой, а лучший праздник — тот, когда на улице 20 градусов тепла.

Ранее в одном из московских районов местные жители устроили танцы с воздушными шарами под окнами жилых домов. Произошедшее попало на видео.

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