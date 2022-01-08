Новогодние каникулы решено не продлевать из-за коронавируса

В Госдуме решили не продлевать новогодние каникулы из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на заместителя председателя комитета Госдумы Сергея Леонова.

Депутат подчеркнул, что на улучшение эпидемиологической ситуации в стране увеличение количества выходных дней не повлияет. Более того, это повысит риск завоза на территорию России новых штаммов вируса, ведь дополнительные выходные побудят граждан к путешествиям в другие страны, где есть вероятность заразиться.

Леонов отметил, что десяти дней вполне достаточно для того, чтобы восстановить силы. «Понятно, что будут корпоративы, застолья. Хотелось бы посоветовать людям поберечь себя и как можно меньше участвовать в подобных мероприятиях», — сказал он, добавив, что намного полезнее проводить время дома с семьей или гулять на природе.

Ранее в Госдуме допустили увеличение скидки для многодетных семей на оплату ЖКУ.