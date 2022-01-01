«Новогодний танец» кабана на льду в парке Лосиный остров обеспокоил россиян

Видео с оказавшимся на льду в парке Лосиный остров кабаном опубликовал Telegram-канал «Новости Москвы». «Новогодний танец» животного обеспокоил россиян.

«В Лосином острове расплодились кабаны. Будьте осторожны! Не стоит подкармливать их, лучше обойти», — написал автор поста. Многие пользователи осудили его за подобное сообщение и за то, что он снимал попавшего в беду зверя на видео, вместо того, чтобы попытаться ему помочь. Некоторые юзеры предположили, что вот так «танцевать» животному придется до весны. Другие не согласились с ними и уверенно заявили, что герою ролика удастся выбраться со скользкой поверхности самостоятельно.

Часть подписчиков канала отреагировала на увиденное с иронией. «В прошлой жизни он был брейкером», — написал один из них. «Половина людей на катках так же выглядит», — заметил другой.

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