Новорижское шоссе встало из-за ДТП

Новорижское шоссе практически встало из-за аварии с участием трех автомобилей. Видео с места происшествия опубликовано на сайте телеканала «360».

По имеющимся данным, на месте ДТП уже работают сотрудники дорожно-патрульной службы. На кадрах видно, что наиболее сильно в аварии пострадала машина с прицепом: капот автомобиля сильно деформирован. Данных о пострадавших не поступало. Причины инцидента выясняются.

Отмечается, что пока движение в сторону Москвы осуществляется только по одной полосе из трех, из-за этого образовалась многокилометровая пробка.

Накануне сообщалось, что водитель иномарки устроил массовое ДТП в Москве. На опубликованных в сети кадрах видно, как искрящийся BMW без одного колеса столкнулся с несколькими автомобилями, двигавшимися по соседним полосам, врезался в дорожный разделитель, а затем резко перевернулся.

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