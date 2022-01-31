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Новые дома в Москве сравнили с корзинами для белья

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Новые дома в Москве сравнили с корзинами для белья
Фото: страница «МОСКВА МОЯ» в Facebook

Фото новостроек рядом со станцией метро «Шепелиха», опубликованное в Facebook-сообществе «Москва моя» возмутило пользователей сети. Они сравнили новые дома с корзинами для белья.

В комментариях под снимком подписчики группы также назвали новый жилой комплекс «современным концлагерем», «Москвой инопланетян» и «казематом». Новые дома показались москвичам страшными, а некоторых пользователей сети натолкнули на воспоминания о крематории.

Больше всего подписчиков сообщества расстроило, что рядом с новостройками нет зеленых насаждений. «Какой кошмар. И никакого цвета, кроме серого», — писали москвичи в комментариях.

Ранее сломанное световое табло с названием одного из новых жилых комплексов в Москве развеселило жителей столицы.

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