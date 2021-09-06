Новые партнеры присоединились к программе «Миллион призов»

Участники акции #ВыбираемВместе программы «Миллион призов», получившие призовые баллы, теперь смогут потратить их на просмотр кино и сериалов, покупку бытовой техники и гаджетов, а также на оплату мобильной связи. Об этом в понедельник, 6 сентября, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что один балл равен одному рублю. Всего победители акции смогут получить от 10 тысяч до 100 тысяч баллов. Их можно будет обменять также на одежду, цветы, детские или спортивные товары, ювелирные изделия. Помимо этого, баллы можно потратить на продукты в магазине или на походы в кафе и рестораны. Всего в рамках акции разыграют более 250 тысяч призов.

Чтобы стать участником акции, необходимо зарегистрироваться и принять участие в онлайн-голосовании на выборах депутатов Госдумы, которое состоится 17–19 сентября. К участию приглашаются совершеннолетние жители столицы, имеющие полную учетную запись на mos.ru.

Ранее представители бизнеса положительно оценили акцию «Миллион призов — #ВыбираемВместе». Отмечается, что программа направлена на стимулирование москвичей выбрать онлайн-формат голосования вместо обычного, что позитивно скажется на эпидемиологической обстановке в столице и окажет положительный социально-экономический эффект.

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