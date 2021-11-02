Новый гендиректор МХАТ объяснил причину отмены спектакля с Бузовой

Новый генеральный директор МХАТ имени Горького объяснил причину отмены спектакля «Чудесный грузин» с участием певицы и телеведущей Ольги Бузовой. Видеообращение Владимира Кехмана опубликовали в своем Telegram-канале «Известия».

«Она вам будет говорить все, что угодно. Я вам скажу, как есть. Я написал ей СМС, чтобы она не обижалась на меня, что нет тут ничего личного, только бизнес. Продано всего лишь 225 билетов. Такая цифра не позволяет мне выпустить спектакль на сцену. Поэтому мы его отменили», — заявил гендиректор театра.

Вскоре в сети появилось еще одно видео с участием Кехмана. На нем он демонстративно снял портрет бывшего худрука МХАТ со стены.