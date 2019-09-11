Новый вид ДТП появился под Москвой

В 2019 году в Московской области впервые зарегистрированы ДТП с участием электросамокатов. Об этом в среду, 11 сентября, сообщил начальник управления регионального Минтранса Виктор Щулепников, передает РИАМО.

«Мы в этом году впервые зафиксировали ДТП с участием электросамокатов, сигвеев. Пока это единичные случаи, но они уже вызывают обеспокоенность, поскольку эти транспортные средства никак не регламентированы», — рассказал Щулепников.

Чиновник заявил о необходимости на федеральном уровне признать владельцев электросамокатов участниками дорожного движения. По его словам, этим уже занимаются подмосковные власти, мэрия Москвы и ГИБДД, которые подготовили ряд предложений.

«Нет речи о том, что для покупки самоката будут отдельные права, но проверка знаний ПДД необходима», — пояснил Щулепников.

В целом в Подмосковье с начала года на 20 процентов снизилось число погибших в ДТП.

В начале сентября москвич на самокате врезался в бордюр и попал в больницу. Инцидент засняли камеры видеонаблюдения.

Еще больше интересного в нашем Facebook. Подпишись!