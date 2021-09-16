Новый вид лечения COVID-19 начали применять в Москве

На данный момент в Москве данный вид препаратов используют для лечения беременных женщин. Практика применяется на базе городской клинической больницы № 15 имени Филатова, а также городской клинической больницы № 52. В этих медучреждениях открыли специальные стационары кратковременного пребывания, где за состоянием будущим рожениц постоянно наблюдают акушеры-гинекологи.

«На сегодняшний день в Москве уже более 70 пациенток получили данную терапию. При применении препаратов не было зарегистрировано нежелательных явлений, но была отмечена быстрая нейтрализация вируса и улучшение состояния пациенток», — рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По данным экспертов, беременные женщины входят в особую группу риска по тяжелому течению заболевания, в связи с чем необходим особый подход к их лечению.

Ранее доктор медицинских наук заявила, что практически у всех людей, переболевших COVID-19 в средней или тяжелой форме, появляется одна особенность — они теряют массу тела. Одной из причин потери веса специалист назвала нарушение работы желудочно-кишечного тракта.

Еще больше интересного в Telegram-канале «Мосленты». Подпишись!