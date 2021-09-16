Новый вид лечения COVID-19 начали применять в Москве
В Москве по-новому начали лечить коронавирус. Об этом в четверг, 16 сентября, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Речь идет о применении препаратов из группы моноклональных вируснейтрализующих антител. В мире данные лекарственные средства используют для лечения COVID-19 при рисках тяжелого течения заболевания.
На данный момент в Москве данный вид препаратов используют для лечения беременных женщин. Практика применяется на базе городской клинической больницы № 15 имени Филатова, а также городской клинической больницы № 52. В этих медучреждениях открыли специальные стационары кратковременного пребывания, где за состоянием будущим рожениц постоянно наблюдают акушеры-гинекологи.
«На сегодняшний день в Москве уже более 70 пациенток получили данную терапию. При применении препаратов не было зарегистрировано нежелательных явлений, но была отмечена быстрая нейтрализация вируса и улучшение состояния пациенток», — рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По данным экспертов, беременные женщины входят в особую группу риска по тяжелому течению заболевания, в связи с чем необходим особый подход к их лечению.
Ранее доктор медицинских наук заявила, что практически у всех людей, переболевших COVID-19 в средней или тяжелой форме, появляется одна особенность — они теряют массу тела. Одной из причин потери веса специалист назвала нарушение работы желудочно-кишечного тракта.
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